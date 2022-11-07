Россия не сможет быстро восстановить потенциал военной авиации - британская разведка

09:20 07 ноября Киев, Украина

В британской разведке считают, что россия не сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов на войне в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.



В разведке напомнили, что 3 ноября 2022 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне - 278 утраченных самолетов в Украине против 119 в Афганистане.

"Хотя мы не можем независимо проверить эти цифры, тянуло отсутствие преимущества в воздухе россии, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском осуществления непосредственной воздушной поддержки в плотных зонах ПВО", - отметили в ведомстве.

В британской разведке считают, что ситуация вряд ли изменится в течение нескольких месяцев.