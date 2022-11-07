Россия не сможет быстро восстановить потенциал военной авиации - британская разведка

09:20 07 ноября Киев, Украина

В британской разведке считают, что россия не сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов на войне в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.
 
Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В разведке напомнили, что 3 ноября 2022 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне - 278 утраченных самолетов в Украине против 119 в Афганистане.
"Хотя мы не можем независимо проверить эти цифры, тянуло отсутствие преимущества в воздухе россии, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском осуществления непосредственной воздушной поддержки в плотных зонах ПВО", - отметили в ведомстве.
В британской разведке считают, что ситуация вряд ли изменится в течение нескольких месяцев.
"Потери самолетов россии, скорее всего, значительно превышают их возможности по производству новых планеров. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше уменьшает способность России восстановить боевой потенциал авиации", - говорится в сообщении.