Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну - Боррель

Россия согласится на переговоры с Украиной по прекращению своей агрессии только в том случае, если выиграет войну.
Об этом во время Global RCE Conference заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом во время Global RCE Conference заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он добавил, что Украина и россия продолжают усиливать свои вооруженные силы, при этом количество солдат вовлеченных в войну он оценил в 300 тысяч человек.
По его словам, ежедневные обстрелы Украины, убийства гражданского населения и уничтожение инфраструктуры являются частью российского плана.
Европейский чиновник также выступил против критикующих военную помощь Западу Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии