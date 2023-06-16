Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну - Боррель

08:21 30 мая Киев, Украина

Россия согласится на переговоры с Украиной по прекращению своей агрессии только в том случае, если выиграет войну.

Об этом во время Global RCE Conference заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я вижу явное намерение россии выиграть войну. россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", - отметил чиновник.
Он добавил, что Украина и россия продолжают усиливать свои вооруженные силы, при этом количество солдат вовлеченных в войну он оценил в 300 тысяч человек.
"Я наблюдаю сосредоточение войск с обеих сторон. путин собрал там более 300 тысяч человек - вдвое больше, чем было, когда он приступил к вторжению", - подчеркнул Боррель.
По его словам, ежедневные обстрелы Украины, убийства гражданского населения и уничтожение инфраструктуры являются частью российского плана.
"Боюсь, что все это точно не происходит случайно и без плана, и нам нужно быть готовыми к продолжению конфликта, а значит, продолжать помогать Украине, потому что если мы ей не поможем, Украина не сможет защитить себя", — отметил чиновник.
Европейский чиновник также выступил против критикующих военную помощь Западу Украине.
"Они говорили: "Нет, нет, нет, нет, никаких танков Leopard, иначе россия разозлится", и их наконец-то отправили. Затем то же самое произошло с ракетами Patriot. Нет, нет, нет, никаких Patriot, это спровоцирует эскалацию войны. В конце концов их отправили. Потом были самолеты F-16. На данный момент мы их не дали, но мы их дадим", - подчеркнул Жозеп Боррель.