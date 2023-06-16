Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну - Боррель

08:21 30 мая Киев, Украина





Об этом во время Global RCE Conference заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Россия согласится на переговоры с Украиной по прекращению своей агрессии только в том случае, если выиграет войну.Об этом во время Global RCE Conference заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

"Я вижу явное намерение россии выиграть войну. россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", - отметил чиновник.

Он добавил, что Украина и россия продолжают усиливать свои вооруженные силы, при этом количество солдат вовлеченных в войну он оценил в 300 тысяч человек.

"Я наблюдаю сосредоточение войск с обеих сторон. путин собрал там более 300 тысяч человек - вдвое больше, чем было, когда он приступил к вторжению", - подчеркнул Боррель.

По его словам, ежедневные обстрелы Украины, убийства гражданского населения и уничтожение инфраструктуры являются частью российского плана.

"Боюсь, что все это точно не происходит случайно и без плана, и нам нужно быть готовыми к продолжению конфликта, а значит, продолжать помогать Украине, потому что если мы ей не поможем, Украина не сможет защитить себя", — отметил чиновник.

Европейский чиновник также выступил против критикующих военную помощь Западу Украине.