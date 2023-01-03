Россия не планирует завершать войну против Украины - ГУР

Россия не намерена завершать войну против Украины. Оккупанты будут пытаться проводить новые наступления на фронте, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
По оценкам военной разведки Украины, россияне в 2023 году постараются продолжать ведение наступательных действий.
По оценкам военной разведки Украины, россияне в 2023 году постараются продолжать ведение наступательных действий.
Андрей Черняк уверен, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.
По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово.
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