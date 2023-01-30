Россия не отказалась от намерений получить от Ирана баллистические ракеты - Юрий Игнат

17:20 30 января Киев, Украина





Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Одна из основных угроз для Украины, которая "висит в воздухе" и может быть реализована - это получение россией иранских баллистических ракет.Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат

"То, что есть — россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и определенным образом ракеты, о которых было объявлено ранее — Fateh и Zolfaghar — это баллистика, против баллистики у нас нет сегодня средств. Но баллистика у россии есть в виде тех же ракет "Кинжалов". Это — фактически комплекс, но бьющий по баллистической территории воздушного базирования. Так же ракеты Х-22, и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, бьющие по баллистической территории", - отметил он.

Военный объяснил, что Украина могла бы уничтожать российские ракеты на позициях. В противном случае Силам обороны требуются современные комплексы противовоздушной обороны от западных партнеров.

"Это - вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их ( ракеты - ред. ) и на позициях. Но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T", - заметил Юрий Игнат.

В то же время союзники Украины уже выразили готовность передать комплексы.