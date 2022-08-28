Россия не намерена заканчивать войну - Зеленский

07:58 18 августа Киев, Украина

Президент Украины заявил, что переговоры с рф не имеют смысла так как она не намерена заканчивать эту войну.

Об этом в среду, 17 августа президент заявил во время общения со студентами и СМИ Чили, отвечая на вопрос об отсутствии государств-посредников в переговорах между Украиной и рф.

"Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник", - отметил он.

При этом Зеленский сравнил россию с террористами, назвав ее "прожорливой".

"Они пришли на нашу землю и начали эту войну, чтобы просто нас уничтожить. Им никакие посредники не подойдут. Потому что их интересует только одно - полностью их господство в Украине, чтобы нас не было, чтобы не было людей, которые хотят быть независимыми. Они не видят нас как будущих членов ЕС, они не видят нас как членов демократического и независимого государства", - сказал президент.



Он подчеркнул, что россия воспринимает Украину как колонию.