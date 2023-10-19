Россия не может защитить Крымский мост из-за изобретательности СБУ - британская разведка

11:27 19 октября Киев, Украина

Несмотря на то, что Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и его сил на юге Украины, сейчас он является значительным бременем с точки зрения безопасности, требующей комплексной защиты. В частности, речь идет об использовании россиянами систем противовоздушной обороны и экипажей, которые в противном случае были бы развернуты в других местах.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Уверенность российских силовиков в своей способности защитить эту большую и уязвимую структуру и дальше будет подвергаться угрозе из-за изобретательности украинских военных и службы безопасности", - говорится в отчете британских разведчиков.

Отмечается, что 14 октября вице-премьер-министр россии Марат Хуснуллин заявил, что повреждения от удара Украины по Крымскому мосту в июле 2023 года были устранены досрочно.