Россия не может защитить Крымский мост из-за изобретательности СБУ - британская разведка

Несмотря на то, что Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и его сил на юге Украины, сейчас он является значительным бременем с точки зрения безопасности, требующей комплексной защиты. В частности, речь идет об использовании россиянами систем противовоздушной обороны и экипажей, которые в противном случае были бы развернуты в других местах.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Отмечается, что 14 октября вице-премьер-министр россии Марат Хуснуллин заявил, что повреждения от удара Украины по Крымскому мосту в июле 2023 года были устранены досрочно.
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