Россия не готова к миру в Украине - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока россия не выведет свои войска, но кремль не демонстрирует никаких признаков готовности к этому.
Об этом сообщает Reuters
Об этом сообщает Reuters
Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что российские военные наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины из-за "отказа" нашей власти от переговоров.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что заявление кремля об обстрелах украинской энергетической инфраструктуры "должно открыть глаза некоторым странам".
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