Россия не готова к миру в Украине - Боррель

13:59 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока россия не выведет свои войска, но кремль не демонстрирует никаких признаков готовности к этому.Об этом сообщает Reuters

"Я боюсь, что россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно россия должна сделать мир возможным. Агрессор должен уйти, если он хочет крепкого мира", - добавил Боррель.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, что больше, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже надо говорить", - заявил песков.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что заявление кремля об обстрелах украинской энергетической инфраструктуры "должно открыть глаза некоторым странам".