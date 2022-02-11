Россия назвала ультиматумы и угрозы со стороны Запада «дорогой в никуда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы Запада в адрес Москвы не помогут снизить напряженность вокруг Украины.
«Идеологические подходы, ультиматумы, угрозы — это путь в никуда», — сказал Лавров в начале переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс в Москве.
Переговоры между Лавровым и Трасс в Москве в четверг — это последний раунд дипломатических встреч, направленных на деэскалацию напряженности вокруг Украины.
Западные лидеры обвинили Россию в сосредоточении войск вокруг границ их бывшего советского союзника в преддверии возможного вторжения.
Лавров обвинил дипломатов в европейских столицах и Вашингтоне в том, что они все чаще используют угрозы и ультиматумы в отношении России, и назвал такой подход недипломатичным.
Лавров назвал свою встречу с Трасс — первый визит министра иностранных дел Великобритании в Россию с 2017 года — «беспрецедентной».
Он сказал, что если Великобритания захочет улучшить отношения с Москвой, «мы, конечно, ответим взаимностью», добавив, что двусторонние отношения между странами были «самыми малоэффективными за последние годы».
В своем вступительном слове Трасс заявила, что Великобритания «не может игнорировать» наращивание войск на границе с Украиной или «попытки подорвать суверенитет Украины».
«Идеологические подходы, ультиматумы, угрозы — это путь в никуда», — сказал Лавров в начале переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс в Москве.
Переговоры между Лавровым и Трасс в Москве в четверг — это последний раунд дипломатических встреч, направленных на деэскалацию напряженности вокруг Украины.
Западные лидеры обвинили Россию в сосредоточении войск вокруг границ их бывшего советского союзника в преддверии возможного вторжения.
Лавров обвинил дипломатов в европейских столицах и Вашингтоне в том, что они все чаще используют угрозы и ультиматумы в отношении России, и назвал такой подход недипломатичным.
Лавров назвал свою встречу с Трасс — первый визит министра иностранных дел Великобритании в Россию с 2017 года — «беспрецедентной».
Он сказал, что если Великобритания захочет улучшить отношения с Москвой, «мы, конечно, ответим взаимностью», добавив, что двусторонние отношения между странами были «самыми малоэффективными за последние годы».
В своем вступительном слове Трасс заявила, что Великобритания «не может игнорировать» наращивание войск на границе с Украиной или «попытки подорвать суверенитет Украины».
«Есть альтернативный путь, дипломатический путь, который позволяет избежать конфликта и кровопролития», — сказала она.
«Я здесь, чтобы призвать Россию пойти по этому пути», — добавила Трасс.
Визит Трасс в Москву является последним в череде дипломатических усилий Запада на этой неделе, направленных на предотвращение российского вторжения в Украину.
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