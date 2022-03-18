Россия нарушает права человека: пытки и преследования зафиксированы в отчете секретаря ООН о ситуации в Крыму

11:50 20 июня Киев, Украина

Первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппар опубликовала в своих социальных сетях информацию о свежем отчете ООН о правах человека на территории оккупированного Крыма. Отчет подготовил генеральный секретарь ООН для сессии Совета, который начнет свою работу 21 июня 2021 года.

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ", - сообщила она.

По ее словам, отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, что является фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения.

Российские беззакония включает также наступление на религиозные свободы, в частности речь идет о преследовании Православной церкви Украины, сообщила замглавы МИД Украины.