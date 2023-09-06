Россия наращивает производство ракет, но не может компенсировать потери на войне - ГУР

11:48 28 августа Киев, Украина

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что в августе россия планирует выпустить около 118 ракет, включая 6 Кинжалов, 30 Искандеров-М, 12 Искандеров-К, 20 Калибров, 40 Х-101 и 10 модернизированных Х-32.



Однако, по словам Скибицкого, фактический выпуск некоторых моделей ракет отстает от планов. В частности, производство Кинжалов и Х-32 идет медленнее, чем планировалось.



В ГУР считают, что сейчас у россии остается не менее 585 ракет, которые могут поразить цели на расстоянии более 500 километров.



Скибицкий отметил, что россия вынуждена пересматривать тактику ударов из-за ограниченности запасов и производства определенных видов ракет.



В частности, российские войска стали более тщательно выбирать цели и уделять больше внимания определению маршрутов пролета крылатых ракет и БПЛА с целью преодоления системы ПВО Украины.



Кроме того, россия стала быстрее принимать решение о нанесении ударов.



По словам Скибицкого, враг учится и начинает применять новые подходы и тактические приемы.