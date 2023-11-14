Россия наращивает объемы дезинформации об Украине в европейских СМИ

09:39 14 ноября Киев, Украина

За 9 месяцев 2023 года в СМИ шести европейских стран - Германии, Италии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польши - обнаружили 8296 российских фейков. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом, когда обнаружили 4836 фейков.

Почти два года украинский фактчекинговый проект VoxCheck мониторит российскую дезинформацию в шести странах Европы, создав базу российской дезинформации "Propaganda Diary", в которой собраны результаты мониторинга и наиболее опасные тренды в пророссийской риторике.

В большинстве своем обнаруженные фейки и манипуляции созвучны с главными нарративами российских дезинформационных кампаний.



VoxCheck выделил 27 дезинформационных нарративов и 367 фейков, которые распространяли в 93 медиа из разных стран. Общее количество дезинформационных кейсов с 24 февраля 2022 года по октябрь 2023-го — 13 131. Причем в 2023 году заметен существенный рост кейсов в каждой из стран: если с 24 февраля 2022-го по январь 2023-го обнаружили 4836 фейков (403 кейса ежемесячно), то уже с февраля по октябрь 2023 года было 8296 кейсов (920 публикаций ежемесячно).



Больше всего дезинформации об



Первый нарратив — "Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях". Пророссийские силы в Украине годами рассказывали о "внешнем управлении над страной", однако в европейских медиа не всегда прибегают к цитированию россиян или коллаборантов. Для продвижения этого нарратива приглашают и "уважаемых" спикеров вроде американцев Джеффри Сакса или Скотта Риттера, которые прогнозируют, что США превратят Украину в "новый Афганистан" — несостоятельное государство, граждане которого будут "умирать за геополитические цели Америки".



В рамках нарратива "Действия Украины и Запада заставили россию начать войну" звучали типичные оправдания агрессии: "Украина восемь лет бомбила Донбасс", "расширение НАТО грозит россии", "Украина готовилась первой напасть на россию", "Запад обманул россию" и т.д. Обвинение жертвы ("они сами виноваты!") — классическая тактика россиян, неоднократно используемая против стран, пострадавших от российской имперскости.



Также пророссийские пропагандисты продолжают искать "нацистов" в Украине. Если до полномасштабного вторжения атаки были в основном направлены против отдельных украинских политиков или военных, например азовцев, то в 2022-2023 годах нацистами называют чуть ли не каждого Больше всего дезинформации об Украине распространяла в медиа из Польши (3242 кейса), Венгрии (2242) и Словакии (2155). Тремя самыми популярными нарративами оказались "Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях" (1584), "Действия Украины и Запада заставили россию начать войну" (1347), "Нацизм в Украине" (1322).Первый нарратив — "Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях". Пророссийские силы в Украине годами рассказывали о "внешнем управлении над страной", однако в европейских медиа не всегда прибегают к цитированию россиян или коллаборантов. Для продвижения этого нарратива приглашают и "уважаемых" спикеров вроде американцев Джеффри Сакса или Скотта Риттера, которые прогнозируют, что США превратят Украину в "новый Афганистан" — несостоятельное государство, граждане которого будут "умирать за геополитические цели Америки".В рамках нарратива "Действия Украины и Запада заставили россию начать войну" звучали типичные оправдания агрессии: "Украина восемь лет бомбила Донбасс", "расширение НАТО грозит россии", "Украина готовилась первой напасть на россию", "Запад обманул россию" и т.д. Обвинение жертвы ("они сами виноваты!") — классическая тактика россиян, неоднократно используемая против стран, пострадавших от российской имперскости.Также пророссийские пропагандисты продолжают искать "нацистов" в Украине. Если до полномасштабного вторжения атаки были в основном направлены против отдельных украинских политиков или военных, например азовцев, то в 2022-2023 годах нацистами называют чуть ли не каждого

украинца, готового сопротивляться российской агрессии.

Тренды дезинформации в Европе

Первый тренд – постоянство пророссийских нарративов. Некоторые источники продолжают повторять фейки, придуманные еще в 2014 году. К примеру, Роберт Фицо, новый премьер-министр Словакии, повторил фейк российской пропаганды во время предвыборной кампании: мол, "война в Украине началась в 2014 году, когда украинские "нацисты" и "фашисты" начали убивать россиян на Донбассе".



В пророссийских изданиях Революцию Достоинства до сих пор считают государственным переворотом, российскую агрессию с 2014 года - гражданской войной, а подразделение "Азов" называют батальоном, хотя в начале полномасштабного вторжения оно уже было полком, а теперь расширилось до бригады. Доказательство постоянства нарративов — вышеупомянутые три самых массовых за период мониторинга. Все они пропагандировались россией с 2014 года.



С другой стороны, пророссийские медиа иногда актуализируют старые нарративы из-за новых инфоповодов. Например, войну между Израилем и ХАМАС: появляются фейки о том, как у бойцов ХАМАС вроде бы нашли оружие, переданное Украине, или о том, как Израиль фабрикует военные преступления, "так же как Украина это сделала в Буче".



Другой пример — актуализация нарративов из-за новых военных преступлений. россия их каждый день совершает в Украине. И почти каждый сопровождается фейками, совпадающими со старым нарративом: "россия не совершает военных преступлений в Украине", "россия не причастна к уничтожению Каховской ГЭС", "Украина устраивает постановки, чтобы обвинить рф в преступлениях", "депортация украинских детей в россию не является военным преступлением".



Второй тренд — пророссийская и евроскептическая политическая среда усиливает распространение дезинформации. Наиболее опасная ситуация в странах, где часть политиков прямо или косвенно продвигают российскую повестку дня — Польше, Словакии, Венгрии. В первых двух осенью 2023 года прошли парламентские выборы, во время которых звучали пророссийские тезисы: призывы к прекращению или уменьшению поддержки Украины, дискриминационные заявления относительно украинских беженцев в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – один из распространителей российской пропаганды в ЕС. К примеру, в октябре 2023 года он во время встречи с путиным назвал российское вторжение "военной операцией".



В результате европейские СМИ могут распространять дезинформацию, цитируя политиков собственных стран, если не добавляют в публикацию фактчекинг политических заявлений. Кроме того, когда пророссийские тезисы раздаются на высшем уровне, в глазах аудитории такие заявления приобретают большую легитимность.



Третий тренд — пропаганда сильнее сказывается на уязвимых темах, связанных с Украиной и российским вторжением. Пророссийские СМИ ищут вопросы, к которым наиболее уязвима европейская и украинская аудитории: коррупция в Украине, риски уменьшения поддержки Украины на Западе, ожидания контрнаступления. Дезинформационные медиа не просто констатируют проблемы, а вырывают их из контекста, преувеличивают, создают на основе этих историй теории заговора или информационно-психологические операции и направляют их против разных аудиторий. Так, нейтральный тезис: "в Украине есть проблемы с коррупцией" превращается в мире пропаганды в "Украина - наиболее коррумпированная страна

мира", "Все украинцы - коррумпированные" или "Украина - несостоятельное государство".

Вывод

Количество дезинформационных сообщений различается в зависимости от страны, политических обстоятельств, активности пророссийских СМИ. Впрочем, во всех шести странах VoxCheck определил общие тенденции.



Самыми массовыми в европейских медиа стали нарративы, придуманные россией еще в 2014 году - контроль Запада над Украиной, оправдание агрессии против Украины и "нацизм в Украине". Пророссийские европейские ресурсы делают то же, что и российские государственные медиа: строят параллельную реальность, состоящую из ссылок на старые истории. Однако в этом есть и преимущество для фейкоделов: то, что больше, чаще, интенсивнее повторяется, лучше запоминается и более эффективно приживается аудиторией. В то же время в рамках нарративов появляются новые фейки, когда пропагандисты реагируют на актуальные инфоповоды.



Распространению дезинформации об Украине способствует пророссийская или евроскептическая политическая среда. Наибольшие риски в странах, где политики прямо или косвенно продвигали антиукраинские заявления. Медиа тоже приобщались к этим информационным атакам, когда цитировали политиков или участвовали в политических дискуссиях. Самыми же опасными остаются фейки, подрывающие в аудитории уверенность в поддержке Украины.