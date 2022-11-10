Россия направляет в Украину сирийских боевиков для укрепления своей обороны

11:26 10 ноября Киев, Украина

За последние несколько месяцев россия отправила в Украину более 500 опытных сирийских боевиков, набранных из правительственных подразделений, которые рф ранее поддерживала и обучала для войны с оппозиционными силами и группировками ИГИЛ в Сирии.





По их словам, среди них есть представители 25-й дивизии сил специального назначения, которая известна как "Силы тигра", "Пятого корпуса" и "Лива аль-Кудс", состоящая в основном из палестинских сирийцев.



Представитель сирийского правительства на условиях анонимности рассказал MEE, что россия завербовала сирийцев, в том числе бывших повстанцев, через свои силы специального назначения и ЧВК "Вагнера". По его словам, около 1000 сирийских бойцов прибыли в россию для обучения, однако лишь половина из них уехала в Украину.



Чиновник сказал, что основной задачей сирийских боевиков является обеспечение безопасности и защиты районов, которыми руководит ЧВК "Вагнера" и других военных подразделений в Луганске и Донецке, но их могут вызвать на фронт для ведения боевых действий, если возникнет чрезвычайная или неотложная потребность.



В то же время осведомленные источники сообщают, что сирийских наемников не отправляют на передовую из-за возможных проблем с координацией и языковым барьером. Об этом сообщает британское издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.По их словам, среди них есть представители 25-й дивизии сил специального назначения, которая известна как "Силы тигра", "Пятого корпуса" и "Лива аль-Кудс", состоящая в основном из палестинских сирийцев.Представитель сирийского правительства на условиях анонимности рассказал MEE, что россия завербовала сирийцев, в том числе бывших повстанцев, через свои силы специального назначения и ЧВК "Вагнера". По его словам, около 1000 сирийских бойцов прибыли в россию для обучения, однако лишь половина из них уехала в Украину.Чиновник сказал, что основной задачей сирийских боевиков является обеспечение безопасности и защиты районов, которыми руководит ЧВК "Вагнера" и других военных подразделений в Луганске и Донецке, но их могут вызвать на фронт для ведения боевых действий, если возникнет чрезвычайная или неотложная потребность.В то же время осведомленные источники сообщают, что сирийских наемников не отправляют на передовую из-за возможных проблем с координацией и языковым барьером.

"Они не смогут нормально общаться с другими российскими полками на открытом поле боя, и, например, российская артиллерия может поразить их. Будут проблемы с поведением, поскольку линия фронта - достаточно большая территория", - сказал собеседник издания.

MEE отмечает, что сирийские боевики служат под руководством военного подрядчика "Щит" и дочерней группы "Вагнера" "Оперативная группа "Русич", за которой закрепилась репутация неонацистской группировки.



По данным издания, уже есть сообщения о потерях сирийцев на востоке Украины, хотя они не воюют на передовой. По данным Сирийской обсерватории по правам человека в Лондоне, с сентября погибли девять бойцов из "Лева аль-Кудс" и "Сил тигра".



В то же время в сирийском правительстве говорят, что количество погибших составляет по меньшей мере 50 человек.