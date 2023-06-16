Россия направила воевать в Украине новую ЧВК Шторм Z из заключенных

После того, как ЧВК Вагнер значительно сократил свой состав под Бахмутом, руководство россии создало еще одну подобную компанию ЧВК Шторм Z и направило на войну против Украины. По традиции "новых" боевиков нанимали в тюрьмах и лагерях. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный ВСУ, который воюет на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко.
По словам Федоренко, это люди, лишенные свободы на территории российской федерации. Их собирают в значительном количестве и добавляют в регулярные подразделения российских оккупационных войск.
По словам военного, таких "мясных штурмов" может быть 10-12 за один день плюс дополнительно ночью. Противник пытается максимально "закопаться". Один окоп могут вырыть три оккупанта, потому что предыдущие два ликвидируются Силами обороны.
Ранее в ISW оценили последствия отступления "вагнеровцев" из Бахмута. Аналитики считают, что такие ротации войск рф снизят темпы их наступательных операций на линии Авдеевка – Донецк.
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