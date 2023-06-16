Россия направила воевать в Украине новую ЧВК Шторм Z из заключенных

09:50 28 мая Киев, Украина

После того, как ЧВК Вагнер значительно сократил свой состав под Бахмутом, руководство россии создало еще одну подобную компанию ЧВК Шторм Z и направило на войну против Украины. По традиции "новых" боевиков нанимали в тюрьмах и лагерях. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный ВСУ, который воюет на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко.

По словам Федоренко, это люди, лишенные свободы на территории российской федерации. Их собирают в значительном количестве и добавляют в регулярные подразделения российских оккупационных войск.

"Применяют преимущественно для так называемых "мясных штурмов". То есть задача именно этих "военнослужащих", если так можно о них сказать - максимально приблизиться к Силам обороны и "закопаться" хотя бы на штык лопаты. Потом они ликвидируются, на их место" приходят следующие", - сказал Федоренко.

По словам военного, таких "мясных штурмов" может быть 10-12 за один день плюс дополнительно ночью. Противник пытается максимально "закопаться". Один окоп могут вырыть три оккупанта, потому что предыдущие два ликвидируются Силами обороны.

"Уровень мотивации для боевых действий у этих военных невысокий, но система принуждения работает так, что они производят ударно-штурмовые действия, и есть угроза", - отметил военный.

Ранее в ISW оценили последствия отступления "вагнеровцев" из Бахмута. Аналитики считают, что такие ротации войск рф снизят темпы их наступательных операций на линии Авдеевка – Донецк.