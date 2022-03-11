«Россия нанимает 16 000 бывших боевиков ИГИЛ, чтобы они воевали против мирных граждан Украины», - Подоляк

14:57 11 Март Киев, Украина





Президент России Владимир Путин велел Шойгу помочь им добраться "в зону боевых действий", аргументировав это отправкой "наемников" в Украину странами Запада вопреки "всяким нормами международного права".



Путин также одобрил предложение Шойгу передать "ДНР" и "ЛНР" средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также трофейное украинское и западное оружие, в том числе комплексы Javelin и Stinger. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока выразили желание приехать в "ЛНР" и "ДНР" для участия в "освободительном движении". Это заявление он сделал на заседании Совбеза.Президент России Владимир Путин велел Шойгу помочь им добраться "в зону боевых действий", аргументировав это отправкой "наемников" в Украину странами Запада вопреки "всяким нормами международного права".Путин также одобрил предложение Шойгу передать "ДНР" и "ЛНР" средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также трофейное украинское и западное оружие, в том числе комплексы Javelin и Stinger.

Информацию также подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

О планах России отправить на войну в Украине сирийских наемников сообщил 6 марта The Wall Street Journal со ссылкой на американские правительственные источники. Утверждалось, что речь идет о бойцах с опытом ведения боев в городских условиях.