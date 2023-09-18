Россия намерена завезти рабочих из КНДР на ВОТ востока Украины — ЦНС

07:31 18 сентября Киев, Украина

По результатам встречи президента рф владимира путина и лидера КНДР Ким Чен Ына 13 сентября в Амурской области россии был подписан ряд договоренностей, касающихся временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). В частности, путин уговорил Кима открыть свои "дипломатические представительства" в Донецке и Луганске.

"Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействия туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие ввозу на ВОТ рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах", — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что такие действия кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой рф или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они могли бы привлечь на ВОТ, как для строительства инженерно-фортификационной инфраструктуры для российских оккупационных войск, так и для строительства в интересах оккупационных администраций. В Центре нацсопротивления добавили, что весной-летом этого года уже были зафиксированы попытки вербовки трудовых мигрантов в ряды оккупационного войска.

"Поэтому не исключено, что данные рабочие отряды граждан КНДР будут применены в интересах поддержки инженерно-фортификационной инфраструктуры для российской армии", — говорится в сообщении.

В ЦНС также напомнили, что в конце июля этого года, МИД рф образовал на ВОТ Донецкой и Луганской областей свои региональные "представительства". Их задачей было привлечение иностранных граждан к трудовой миграции и содействие созданию предприятий иностранцами в этих регионах. Также сотрудники данных "представительств" должны проводить активную работу по созданию новых "дипломатических представительств", "консульских учреждений" и "представительств иностранных (международных) организаций", чтобы иметь возможность в дальнейшем говорить о "международном признании" принадлежности этих территорий к рф.



До 2022 года такую роль для рф играли представители, так называемого, Содружества непризнанных государств (Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Гагаузия, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия) представители которых регулярно посещали ВОТ АР Крыма и ВОТ Донецкой и Луганской областей4 .