Россия накапливала ресурсы для войны с Украиной годами, и сейчас готовит новые - Залужный

16:40 15 декабря Киев, Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что рф накапливала ресурсы для войны против Украины 3-4 года и готовит новые, они не лучшего качества, а боевой потенциал будет очень-очень низким, даже если в армию рф привлекут еще миллион человек.

"По моим подсчетам, наверное, три с половиной-четыре года их интенсивно наращивали: люди, техника, боеприпасы. Я думаю, что у них были ресурсы на три месяца для достижения своих целей. Тот факт, что они исчерпали эти ресурсы и упустили свой потенциал, не достигнув практически никакого результата, свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неправильно, им теперь снова приходится думать, как выйти из этой ситуации, поэтому, как и во время Второй мировой войны, я не сомневаюсь, скорее всего, где-то за Уралом готовят новые ресурсы. Они готовятся на 100%", - рассказал он.

Залужный отметил, что с военной точки зрения попытка россиян взять Киев было правильным решением, чтобы добиться своей цели. Но из-за неудач их ресурсы сосредоточены на Донбассе, где сейчас "ситуация непростая".

"Скорее всего, они (россияне – ред.) ищут способы остановить бои и получить паузу любыми способами: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть. Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать добиваться своих целей", - добавил Главнокомандующий ВСУ.

Уже в январе, но скорее всего весной, рф может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из беларуси. Российские войска будут стремиться оттеснить украинские силы и даже могут осуществить вторую попытку взять Киев.

Он подчеркнул, что военные рф параллельно делают все возможное, чтобы не дать украинским военным перегруппироваться.

"Вот почему вы видите бои на линии фронта протяженностью 1500 км. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно, но они сдерживают наши войска, чтобы не дать нам перегруппироваться. То, что они сейчас сильно воюют, это, конечно, очень плохо, но не решает стратегической проблемы. Это просто истощает вооруженные силы Украины", - пояснил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что проблема, которая есть у украинских войск, прежде всего удержать линию фронта и не потерять позиции.