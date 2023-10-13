Россия накапливает ракеты для массированных обстрелов Украины - британская разведка

11:51 13 октября Киев, Украина

Согласно разведывательному обзору Министерства обороны Великобритании за 13 октября, британская военная разведка предполагает, что "затишье" в массированных ракетных ударах по Украине, продолжающееся уже три недели, может быть связано с ожиданием россией поставок новых ракет.

"Самолеты дальней авиации ВВС россии не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня. Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день. Тогда, вероятно, дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимней кампании против критически важных объектов украинской национальной инфраструктуры. На этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой", - говорится в сообщении.

Британская разведка также подчеркивает, что недавно россия сконцентрировала свои воздушные атаки на объектах сельского хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки "Shahed" (БПЛА OWA).



Эти атаки включали в себя удары по украинским портам, расположенным на реке Дунай. Это, вероятно, потребовало высокой точности из-за близкого расположения целей к румынской границе.



Аналитики предполагают, что россия использовала БПЛА "Shahed" OWA в этом контексте из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами воздушных ракет.