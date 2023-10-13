Россия накапливает ракеты для массированных обстрелов Украины - британская разведка

Согласно разведывательному обзору Министерства обороны Великобритании за 13 октября, британская военная разведка предполагает, что "затишье" в массированных ракетных ударах по Украине, продолжающееся уже три недели, может быть связано с ожиданием россией поставок новых ракет.
Британская разведка также подчеркивает, что недавно россия сконцентрировала свои воздушные атаки на объектах сельского хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки "Shahed" (БПЛА OWA).
Эти атаки включали в себя удары по украинским портам, расположенным на реке Дунай. Это, вероятно, потребовало высокой точности из-за близкого расположения целей к румынской границе.
Аналитики предполагают, что россия использовала БПЛА "Shahed" OWA в этом контексте из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами воздушных ракет.
Эти атаки включали в себя удары по украинским портам, расположенным на реке Дунай. Это, вероятно, потребовало высокой точности из-за близкого расположения целей к румынской границе.
Аналитики предполагают, что россия использовала БПЛА "Shahed" OWA в этом контексте из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами воздушных ракет.
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