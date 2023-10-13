Россия на ВОТ заменяет священников УПЦ на агентов РПЦ - ЦНС

Россия проводит принудительное включение религиозных общин Украинской православной церкви, связанной с Московским патриархатом, в состав Русской православной церкви. Священников, которые отказываются сотрудничать с такими действиями, заменяют на представителей Русской православной церкви.
Эту информацию раскрыл Центр национального сопротивления.
Отмечается также, что представители Русской православной церкви занимают должности в различных церковных общинах на оккупированных территориях, включая храмы Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Согласно данным Центра национального сопротивления, особое внимание уделяется Мариуполю, где эти действия проводятся наиболее активно.
Представители Русской православной церкви, находясь на оккупированных территориях, также вовлечены в агентурную деятельность, собирая информацию о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях. Полученные данные передаются российским спецслужбам.
Эту информацию раскрыл Центр национального сопротивления.
Отмечается также, что представители Русской православной церкви занимают должности в различных церковных общинах на оккупированных территориях, включая храмы Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Согласно данным Центра национального сопротивления, особое внимание уделяется Мариуполю, где эти действия проводятся наиболее активно.
Представители Русской православной церкви, находясь на оккупированных территориях, также вовлечены в агентурную деятельность, собирая информацию о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях. Полученные данные передаются российским спецслужбам.
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