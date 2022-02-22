Россия на 1-ом месте, Украина на 5-ом - отчет Facebook о ботах в Сети

Украина вошла в пятерку лидеров по количеству сетей ботов, которые демонстрируют неправомерную работу информационных компаний.
Об этом говорится в отчете компании за 2017-2020 гг.
Согласно отчету компании, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, которые демонстрируют скоординированное недостоверное поведение, вошли:
Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2);
Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9);
Мьянма - 9 (военные и полиция - 6);
США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2);
Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).
Согласно отчету компании, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, которые демонстрируют скоординированное недостоверное поведение, вошли:
Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2);
Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9);
Мьянма - 9 (военные и полиция - 6);
США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2);
Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).
Страны, на которые были направлены информационные кампании в Facebook в 2017-2020 гг.: внешние кампании (США - 26, Украина - 11, Великобритания - 11, глобально - 7, Ливия - 6, Судан - 6); внутренние (Мьянма - 9, США - 8, Украина - 6, Бразилия - 6, Грузия - 5).
Facebook сообщает, что в начале 2020 года выявил и удалил сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.
"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе", - рассказали в Facebook.
Facebook сообщает, что в начале 2020 года выявил и удалил сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.
"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе", - рассказали в Facebook.
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