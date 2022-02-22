Россия на 1-ом месте, Украина на 5-ом - отчет Facebook о ботах в Сети

19:41 26 Май Киев, Украина

Украина вошла в пятерку лидеров по количеству сетей ботов, которые демонстрируют неправомерную работу информационных компаний.

Об этом говорится в отчете компании за 2017-2020 гг.



Согласно отчету компании, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, которые демонстрируют скоординированное недостоверное поведение, вошли:



Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2);

Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9);

Мьянма - 9 (военные и полиция - 6);

США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2);

Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).

"Более чем из 150 операций скоординированного недостоверного поведения, которые мы закрыли по всему миру, около половины были внутренними по своему характеру. Немного меньшая часть была ориентирована исключительно на зарубежные страны, а остальные были нацелены на аудиторию как дома, так и за рубежом", - отмечают в Facebook

Страны, на которые были направлены информационные кампании в Facebook в 2017-2020 гг.: внешние кампании (США - 26, Украина - 11, Великобритания - 11, глобально - 7, Ливия - 6, Судан - 6); внутренние (Мьянма - 9, США - 8, Украина - 6, Бразилия - 6, Грузия - 5).



Facebook сообщает, что в начале 2020 года выявил и удалил сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.



"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе", - рассказали в Facebook.