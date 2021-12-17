Россия может ударить по Украине с четырех фронтов - газета The Washington Post

11:19 04 Декабрь Киев, Украина

Не смотря на усилия Вашингтона и Евросоюза по урегулированию ситуации на границе России с Украиной, разведка США упорно продолжает о потенциальной агрессии Кремля, фиксируя всё новые передвижения российских войск в районе украинских границ. Согласно очередному сообщению The Washington Post, американские разведчики выяснили, что Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года по четырем фронтам.

Согласно новым данным, которые включают спутниковые фотографии, российские войска сосредотачиваются в четырех точках у границы с Украиной. Сейчас там развернуты 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерия, часть которых перекинута недавно, говорится в материале.

Как пишет издание, Кремль планирует военное наступление на Украину в начале следующего года "с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины".

"Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", - уточняет медиа.

Как указано, на данный момент число военных РФ вблизи украинско-российской границы составляет около 70 тысяч человек, однако прогнозируется увеличение контингента более чем в два раза.

Разведчики утверждают, что батальонные тактические группы российской армии систематически перемещаются к границе и от нее "для сокрытия намерений и создания неопределенности". Кроме того, предполагается, что военное оборудование сохраняется на тренировочных объектах, чтобы в нужный момент была возможность быстро приступить к атаке на Украину.

Напомним, накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что возможная эскалация со стороны РФ может произойти в конце января 2022 года.