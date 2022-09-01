Россия может снова атаковать Киев

Война будет "очень долгой и очень жестокой".
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, цитирует ее агентство Anadolu.
По ее словам, россия может снова напасть на Киев или любую другую часть Украины, однако отметила, что сценарий войны изменился, сместившись на восток.
Она заявила, что москва будет использовать газ как оружие против Европы, а поэтому Евросоюзу необходимо сплотиться.
Роблес подчеркнула, что война россии против Украины "будет долгой, очень тяжелой и очень жестокой", сравнив ее с Первой и Второй Мировыми войнами.
Министр также сказала, что Украина хочет закупать современные танки у Испании и других стран.
По ее словам, россия может снова напасть на Киев или любую другую часть Украины, однако отметила, что сценарий войны изменился, сместившись на восток.
Она заявила, что москва будет использовать газ как оружие против Европы, а поэтому Евросоюзу необходимо сплотиться.
Роблес подчеркнула, что война россии против Украины "будет долгой, очень тяжелой и очень жестокой", сравнив ее с Первой и Второй Мировыми войнами.
Министр также сказала, что Украина хочет закупать современные танки у Испании и других стран.
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