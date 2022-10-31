Россия может применить иранские ракеты уже в ноябре - разведка

17:17 31 октября Киев, Украина

Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что можно ожидать, что россия применит иранские ракеты уже в ноябре

"Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты с дальностью 700 км, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность, очень высокую скорость. Да, это новое вооружение, это новая опасность. Даже с точки зрения количества россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой", - отмечает Юсов.

По его мнению, россияне будут бить по тем же целям, что и сейчас – то есть по гражданской энергетической инфраструктуре. Спикер ГУР заверил, что Украина готовится к отражению этой угрозы.

"Дроны, баллистические ракеты и все остальное, что может предоставить Иран, путин будет пытаться получить. У нас была информация о Северной Корее. Режим лукашенко в беларуси — есть факты и подтверждена информация о передаче танков, бронетехники, боеприпасов для артиллерии", — говорит спикер. ГУР.

По данным разведки, россия использует и гражданскую технику стран, введших санкции против нее, в том числе товары двойного назначения.

"То есть история о стиральных машинах, которые разбираются для того, чтобы микросхемы использовать для вооружения, это действительно не шутка, это правда. У россии есть проблема с технологическим отставанием от цивилизованного мира. И таким образом, часто пиратским, пытается ее закрыть. Это ей глобально не поможет, но вред нанести для Украины еще может существенный", — добавил он.

Напомним, Иран решил предоставить россии ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему числу беспилотников для войны против Украины. По данным разведки, вооруженная промышленность Ирана готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Это две хорошо известные иранские баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно, сообщили источники издания на условиях анонимности. Если это произойдет, это будет первая поставка таких ракет в россию с начала войны.