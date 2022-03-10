Россия может применить химическое оружие на Украине - Псаки

Секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что Россия может применить химическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом с его использованием.
Она также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" Россией, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама Россия".
Ранее Минобороны России распространило фейк о подготовке "провокации" с использованием химического оружия в поселке Золочев возле Харькова.
Ранее Минобороны России распространило фейк о подготовке "провокации" с использованием химического оружия в поселке Золочев возле Харькова.
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