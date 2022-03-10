Россия может применить химическое оружие на Украине - Псаки

07:57 10 Март Киев, Украина

Секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что Россия может применить химическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом с его использованием.

"Мы приняли во внимание ложные заявления России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора", - написала Псаки.

Она также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" Россией, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама Россия".



Ранее Минобороны России распространило фейк о подготовке "провокации" с использованием химического оружия в поселке Золочев возле Харькова.