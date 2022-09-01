Россия может получить оружие из КНДР

09:37 10 августа Киев, Украина

В войне против Украины россия полагается на свои ресурсы. Однако, они рано или поздно заканчиваются, поэтому сейчас рф ищет оружие среди стран-изгоев.

Вслед за сделкой по покупке беспилотников в Иране, о которой сообщили власти США и которую москва и Тегеран категорически отрицают, россия может получить партию оружия из КНДР



Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с российской оборонной политикой, речь может идти о закупке северокорейской артиллерии. Эти системы имеют достойное качество, говорит источник. К тому же, Пхеньян признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" и ведет переговоры об открытии посольств на оккупированных территориях Украины.



Сейчас "ДНР" и КНДР прорабатывают экономическое сотрудничество, в том числе отправку бригад северокорейских строителей на восстановление инфраструктуры Донецкой области, заявил во вторник "глава ДНР" Денис Пушилин.



Северокорейское оружие также в некоторых случаях лучше российского - например, дальнобойные ракетные системы залпового огня (РСЗО) у КНДР «мощнее тех, что имеет россия», указывает военный эксперт Высшей школы экономики Василий Кашин.



Недооценивать ресурсы, которые накопила россия после масштабной программы перевооружения армии, не стоит, подчеркивает он добавляя, что импорт оружия все же может быть целесообразным.



россия вынуждена искать поставщиков вооружений, чтобы заменить утраченную технику, потери которой исчисляются тысячами единиц. По данным западных разведок, за пять месяцев кампании в Украине армия лишилась трети танков и в июне была вынуждена отправить на фронт Т-62, которым больше 50 лет.



По оценке проекта Oryx, который собирает информацию о военных потерях по фотографиям и видео, с начала войны армия рф потеряла 5038 единиц техники. Из них 3212 уничтожено, 104 повреждено, 324 брошено и 1398 захвачено. Потери танков достигли 922 единиц, из которых 560 уничтожены.



Восполнить потери непросто: американские и европейские санкции вынудили - по крайней мере временно - замедлить или остановить производство на ряде оборонных заводов, отмечают западные чиновники, которых цитирует The New York Times. По их словам, командование уже вынуждено экономить снаряды: россия все реже бьет по движущимся конвоям, предпочитая стационарные цели, такие как склады вооружений.



Поиск оружия приводит россию в Сирию, откуда техника, брошенная на поддержку режима Башара Асада вывозится коммерческими судами, говорят источники Bloomberg, знакомые с данными западной разведки.



Спутниковые снимки, сделанные 17-25 июля, зафиксировали рейс судна «Спарта 2», которое, как считают в Вашингтоне, доставило партию вооружений из Тартуса в Крым.