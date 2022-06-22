Россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита - Минобороны Литвы

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.
Об этом пишет Delfi.
Он также прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности россии Николая Патрушева о том, что ответные меры москвы в отношении Вильнюса будут принятые в ближайшее время и «их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».
Он считает, что кибератаки — единственный инструмент, который есть у москвы, а дискуссии в россии о блокаде Клайпедского порта он назвал спекуляцией, у которой «нет никаких шансов и возможностей».
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