Россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита - Минобороны Литвы

16:48 22 июня Киев, Украина

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита , но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.

Об этом пишет Delfi.

«Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей», — сказал Анушаускас.

Он также прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности россии Николая Патрушева о том, что ответные меры москвы в отношении Вильнюса будут принятые в ближайшее время и «их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».

"Что касается про «почувствовать» — мы этого не почувствуем. Самое большое изменение, которое мы уже ощутили, — это последствия войны россии в Украине — беженцы, экономические моменты. Мы это почувствовали, и это следствие их агрессивной политики", — заявил министр.

Он считает, что кибератаки — единственный инструмент, который есть у москвы, а дискуссии в россии о блокаде Клайпедского порта он назвал спекуляцией, у которой «нет никаких шансов и возможностей».