Россия может нанести удар по зданию филармонии в Мариуполе, где будут "судить" защитников "Азовстали" - ГУР

15:38 19 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.



Филармонию в городе открыли в 2018 году в правом крыле ДК "Маркохим", зал которого рассчитан на по меньшей мере 400 человек.



Россияне уже установили на сцене клетки, в которых собираются держать подсудимых. Диаметр арматуры, из которой они сделаны, как рассказывали



До сих пор россияне официально не объявляли о дне проведения "трибунала", но Российские военные рассматривают вариант нанесения ракетного удара по зданию филармонии в Мариуполе, где в это время будут проводить так называемый суд над украинскими военнопленными. Вину в таком случае будут переводить на украинских военнослужащих.Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.Филармонию в городе открыли в 2018 году в правом крыле ДК "Маркохим", зал которого рассчитан на по меньшей мере 400 человек.Россияне уже установили на сцене клетки, в которых собираются держать подсудимых. Диаметр арматуры, из которой они сделаны, как рассказывали мариупольские чиновники, составляет 20 мм.До сих пор россияне официально не объявляли о дне проведения "трибунала", но о том, что он может состояться в День независимости Украины, говорил ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко .

“Зачем они это делают? У россии нет побед на фронте. Поэтому им нужно показать победу – победу над нашими пленными”, – объяснял чиновник.

Попытка осудить украинских военнопленных является военным преступлением, но для того, чтобы придать вид "легитимности", как говорят в разведке, россияне готовят специально обученных "свидетелей" и завозят российских пропагандистов. Оккупанты в Мариуполе заставляли горожан писать "свидетельства о зверствах ВСУ" в обмен на обещания выплатить компенсации, например, за разрушенное жилье или за оказание помощи.



Российское руководство подтверждало планы "судить" 92 украинца. Всего же в рф завели более 1 300 уголовных производств против более 400 граждан Украины, в частности, по крайней мере 220 человек подозревают в совершении "преступлений против мира и безопасности человечества".