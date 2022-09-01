Россия может нанести массированные удары по гособъектам Украины - американская разведка 

13:59 23 августа Киев, Украина

Согласно данным американских спецслужб, россия собирается усилить атаки по украинской гражданской инфраструктуре и государственным объектам.

Новые удары ожидаются ко Дню независимости Украины, который празднуется 24 августа, сообщает The New York Times.

«Учитывая послужной список россии в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — заявил источник Reuters.

После публикации новых разведданных Госдеп США в очередной раз призвал своих граждан покинуть территорию Украины. По мнению Мика Малроя, бывшего офицера ЦРУ и представителя Пентагона, россия нацелится на цели в Киеве.

«Наш враг коварен, — говорится в заявлении Нацполиции Украины. — Он может нанести болезненные удары в дни главного национального праздника — Дня Независимости Украины».

Президент страны Владимир Зеленский также призвал своих граждан быть особенно осторожными в это время.

«Мы должны осознавать, что на этой неделе россия может попытаться сделать что-то особенно отвратительное, что-то особенно жестокое», — сказал Зеленский в своем обращении.

Масштабные удары россии прогнозируются на фоне серии украинских ударов по военным объектам в Крыму. Август начался с мощной атаки на аэродром Саки — там сгорели до 9 российских самолетов, включая Су-30 и Су-24. В Киеве намекнули, что это работа ВСУ, но российское Минобороны уверяет, что «никаких внешних воздействий не было». Об атаках дронов и различных «хлопках» в последние две недели сообщали жители Севастополя, Керчи, системы ПВО работали в Евпатории, Бахчисарае и Сакском районе.



Атака может также стать ответом на убийство Дарьи Дугиной, дочери философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина. Ее автомобиль Land Cruiser Prado взорвался 20 августа во время движения по Можайскому шоссе в Подмосковье. ФСБ обвинила в подрыве джипа украинские спецслужбы, его исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк.



Накануне Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о сильнейшем за десятилетия риске ядерной войны. Он считает, что ядерные державы должны во избежание непоправимого развития событий обязаться ни при каких обстоятельствах не применять это оружие первыми.



«Нам нужно, чтобы все государства подтвердили свою приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и не пожалели усилий, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы раз и навсегда ослабить напряженность и положить конец гонке ядерных вооружений», — потребовал генсек ООН.