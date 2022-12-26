Россия может начать охоту на системы Patriot - Forbes

15:11 26 декабря Киев, Украина





Об этом пишет Forbes. Президент россии владимир путин может приказать своим военным целенаправленно разыскать и уничтожить батарею системы Patriot , о передаче которой Украине заявили Соединенные Штаты.Об этом пишет Forbes.

"Уничтожить батарею Patriоt для путина имело бы гораздо большее политическое значение, чем стратегическое значение на поле боя", — считает издание.

Как отмечают журналисты, 14 сентября 2019 года беспилотники иранского производства с высокой точностью нанесли удар по нефтеперерабатывающим предприятиям на востоке Саудовской Аравии. путин сразу воспользовался этой атакой, чтобы высмеять неспособность поставленных США средств противовоздушной обороны Саудовской Аравии защитить эти жизненно важные объекты, и призвал Эр-Рияд пойти по пути Ирана и Турции, купив российские системы С-300 или С-400.

"Ему долго нечем было хвастаться, поскольку 2020 год оказался неудачным для российского ПВО. В Ливии беспилотники турецкого производства уничтожили российские комплексы средней дальности "Панцирь-С1" и помогли решительно изменить ход гражданской войны в этой стране против поддерживаемой москвой группировки", - говорится в сообщении.

Кроме того, вскоре израильские баражирующие находившиеся на вооружении Азербайджана боеприпасы успешно уничтожили несколько армянских систем С-300 во время Второй Нагорно-Карабахской войны, пишет издание.

"путин может использовать поставленное Ираном оружие и иранскую тактику в любой попытке уничтожить украинский Patriot. В частности, он может попытаться воспроизвести испытанную в боях стратегию, которую использовали хуситы против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией во время войны в Йемене", — считают авторы публикации.

Тогда хуситы применили собственные боражирующие боеприпасы, которые были созданы на основе иранских разработок. Они нашли запрограммированные с помощью GPS координат позиций систем Patriot из открытых источников, которые использовались для наведения радаров. После нейтрализации радаров хуситы получили возможность применять баллистические ракеты малой дальности, не беспокоясь о том, что Patriot успешно их перехватят.



Журналисты предполагают, что Тегеран, скорее всего, приветствовал бы подобную атаку на украинский Patriot, поскольку это воочию показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из передовых систем противовоздушной обороны, разработанных США. По их мнению, иранские военные могут даже помочь россии в планировании и осуществлении такой атаки.

россия может запустить беспрецедентное количество "шахедов" в роевых атаках, направленных против ее радара, и обстрелять район ракетами, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым москва даст понять, что ее атаки не остановить, несмотря на усилия США и их союзников по созданию и усиление ПВО Украины", - отмечается в сообщении.

При этом, в отличие от РСЗО HIMARS, системы Patriot маломобильные, а для перемещения и настройки одной такой батареи необходимо до 90 человек.