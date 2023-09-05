Россия может изменить тактику атак на энергетику Украины - ГУР

14:21 28 августа Киев, Украина

Снижение интенсивности ракетных ударов рф по Украине в летние месяцы может свидетельствовать о попытке россии накопить ракеты для атак на объекты украинской энергетики. Этой осенью рашисты могут применять тактику нанесения 1-3 ударов на один объект, чтобы его уничтожить, или массированный удар беспилотниками и ракетами.





По его словам, начало атак по энергетике может прийтись на конец сентября или октябрь.



По словам Скибицкого, россияне уже проводят разведку украинских энергообъектов, ищут их уязвимые места и расположение систем ПВО, чтобы составить оптимальные маршруты для пусков. Во время атаки ночью 27 августа ракеты постоянно меняли направление движения, предположительно для того, чтобы изучить будущие маршруты.



В ГУР предполагается, что тактика и подход рф при обстрелах энергообъектов будут зависеть от того, насколько правильно она определит критические объекты. Это может быть как 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его полностью уничтожить. Об этом сказал заместитель главы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.По его словам, начало атак по энергетике может прийтись на конец сентября или октябрь.По словам Скибицкого, россияне уже проводят разведку украинских энергообъектов, ищут их уязвимые места и расположение систем ПВО, чтобы составить оптимальные маршруты для пусков. Во время атаки ночью 27 августа ракеты постоянно меняли направление движения, предположительно для того, чтобы изучить будущие маршруты.В ГУР предполагается, что тактика и подход рф при обстрелах энергообъектов будут зависеть от того, насколько правильно она определит критические объекты. Это может быть как 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его полностью уничтожить.

"Однако таких массированных обстрелов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно – вероятнее всего, уже не будет. россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а только истощат свои запасы, как это было в прошлом году", – добавил Скибицкий.

Еще одной вероятной схемой обстрелов может быть комбинированный залп – пуск 10-30 разных ракет плюс значительно большее количество "шахедов". Отмечается, что одна из российских атак в августе показывает, что такая тактика позволяет некоторым воздушным объектам обходить украинскую ПВО. В прошлом сезоне от дронов больше всего страдали подстанции – критический элемент энергосистемы.