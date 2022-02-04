"Россия может использовать постановочную атаку в качестве предлога для наступления на Украину", - Пентагон

09:21 04 Февраль Киев, Украина

В Министерстве обороны США со ссылкой на данные разведки сообщили, что Кремль разработал план ложной украинской военной атаки на территорию России, чтобы использовать ее в качестве предлога для нападения на Украину.



Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.



Среди вариантов, как считают в Пентагоне, российское правительство может подготовить фейковое видео с якобы атакой украинских военных или разведывательных сил на российской суверенной территории или против русскоговорящего населения.

"Мы считаем, что частью этой фальшивой атаки может стать шокирующее пропагандистское видео, которое создаст Россия . На этом видео могут быть тела убитых и актеры, изображающие скорбь. Также на нем могут находиться кадры разрушенной местности и военная техника, полученная Украиной от западных партнеров. Это даже может быть оборудование, которое выглядит как Западное, направленное в Украину”, - отметил Джон Кирби, спикер Министерства обороны США.

Замсоветника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер в разговоре с журналистами сказал, что Соединенные Штаты не знают наверняка, будет ли Россия действовать таким образом, "но мы знаем, что такой вариант рассматривается".



Представитель Госдепа США также заявил, что Соединенные Штаты обнародуют эти данные, чтобы раскрыть масштабы дестабилизационных действий России против Украины и отговорить Москву от реализации "опасной кампании".



Американские чиновники не предоставили доказательств о подготовке Россией этого пропагандистского видео, сославшись на необходимость сохранить тайну происхождения разведданных.



Реакция Европы

"Шокирующим доказательством агрессии" назвала информацию о том, что Россия планирует сфабриковать атаку, чтобы оправдать военные действия против Украины, глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Это четкое и шокирующее доказательство российской неспровоцированной агрессии и скрытой активности для дестабилизации Украины", - отреагировала дипломат в Твиттере.

"Это агрессивное намерение в отношении суверенной демократической страны абсолютно неприемлемо и мы максимально жестко его осуждаем", - добавила дипломат. Глава британского МИД Лиз Трасс в очередной раз призвала Россию к деэскалации напряжения.

Об "угрожающем поведении России" говорила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы обсудили российское угрожающее поведение против Украины, энергетическую безопасность в Европе и председательство Франции в Совете Европы в 2022", - отметила она в Твиттере.

В то же время постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов в четверг опроверг сообщения США о том, что Кремль готовит фейковые видео, которые стали поводом для вторжения в Украину.

"Россия никогда не занимается такими вещами", – сказал он в комментарии CNN.

Информация о накоплении российских войск на границе с Украиной начала появляться с осени прошлого года.



Страны Запада считают, что Россия готовит новое военное вторжение и усилило дипломатическую деятельность и военную помощь Украине.



Кремль отрицает информацию о возможном вторжении и требует от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток и гарантировать, что Украина не станет членом НАТО.