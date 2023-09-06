Россия может готовить провокации в День Независимости Украины - ГУР

15:28 17 августа Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона "Единые Новости" сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.



Он отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения украинское общество живет в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий. ГУР допускают возможность провокаций рф в День Независимости Украины и призывают украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.Об этом в эфире телемарафона "Единые Новости" сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.Он отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения украинское общество живет в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий.

"На грани возможностей защищается украинское небо, проводятся контрдиверсионные мероприятия, контрразведывательные по всей стране и по будням, и по праздникам", — сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что для россии "само упоминание о независимой Украине, которая восстановила свою независимость 24 августа 1991 года особенно чувствительна".

"Да, провокации могут быть. Но, как и в другие дни, украинцы — и гражданские, и военные — должны быть готовы к таким провокациям, потому что враг совершает, в частности, и ракетные террористические удары не только в праздничные дни. И в принципе фактически весь арсенал вооружений и имеющихся у них средств они уже использовали в этой преступной, геноцидной войне против украинцев", — сказал он.

Юсов призвал украинцев не паниковать, но быть бдительными, учитывать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать ими.