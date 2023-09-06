Россия может готовить провокации в День Независимости Украины - ГУР

В ГУР допускают возможность провокаций рф в День Независимости Украины и призывают украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.
Об этом в эфире телемарафона "Единые Новости" сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Он отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения украинское общество живет в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий.
Об этом в эфире телемарафона "Единые Новости" сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Он отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения украинское общество живет в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий.
Представитель ГУР отметил, что для россии "само упоминание о независимой Украине, которая восстановила свою независимость 24 августа 1991 года особенно чувствительна".
Юсов призвал украинцев не паниковать, но быть бдительными, учитывать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать ими.
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