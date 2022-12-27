Россия может готовить новые удары по территории Украины - ОК "Юг"

Россия может готовить новые удары по территории Украины, однако Силы обороны готовы к этому, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, российские корабли-носители ракет "Калибр" маневрируют в Черном море и один из них зашел в пункт базирования.
По ее словам, российские корабли-носители ракет "Калибр" маневрируют в Черном море и один из них зашел в пункт базирования.
Она подчеркнула, что украинские войска готовы к новой атаке.
Гуменюк также отметила, что, хотя россия исчерпывает запасы ракет, она пытается пополнять свои резервы, несмотря на санкции и ограничения в своих мощностях.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в праздничные дни российские войска могут снова активизироваться и нанести новые удары по Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии