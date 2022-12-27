Россия может готовить новые удары по территории Украины - ОК "Юг"

15:58 26 декабря Киев, Украина





По ее словам, российские корабли-носители ракет "Калибр" маневрируют в Черном море и один из них зашел в пункт базирования. Россия может готовить новые удары по территории Украины, однако Силы обороны готовы к этому, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк По ее словам, российские корабли-носители ракет "Калибр" маневрируют в Черном море и один из них зашел в пункт базирования.

"Очевидно, что они к чему-то готовятся. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним о том, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им не сложно, это несколько часов времени", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинские войска готовы к новой атаке.

"Мы отдаем себе отчет в том, что возможен такой удар. Но не следует ожидать только массированного удара. Помним о том, что они способны нанести и точечные удары", — сказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк также отметила, что, хотя россия исчерпывает запасы ракет, она пытается пополнять свои резервы, несмотря на санкции и ограничения в своих мощностях.

"Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое "победоносное шоу". Но наше противодействие адекватно, мы не дадим им той паузы, потому что осознаем - нам нужно добыть в борьбе максимально быстро свою независимость", - сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в праздничные дни российские войска могут снова активизироваться и нанести новые удары по Украине.