Россия могла модифицировать иранские дроны для зимних условий - ISW

09:53 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны



Аналитики обратили внимание на то, Россия могла модифицировать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для нанесения ударов по украинской территории в условиях зимы.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) Аналитики обратили внимание на то, что российские силы использовали беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским городам впервые за три недели, вероятно, из-за того, что российские силы модифицировали беспилотники для более холодной погоды.

"7 декабря официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска возобновили использование баражирующих боеприпасов иранского производства после трехнедельного перерыва, и предположил, что российские силы столкнулись с трудностями при использовании беспилотников из-за проблем со оледенением в более холодную погоду", — говорится в сообщении.

В то же время официальный представитель Объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 7 декабря, что российские силы возобновили использование беспилотников иранского производства с намерением истощить ПВО Украины на разных направлениях и открытых участках фронта. При этом российские и украинские источники сообщили, что войска рф применяли беспилотники Shahed-136 для ударов по Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и Запорожской областям.