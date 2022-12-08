Россия могла модифицировать иранские дроны для зимних условий - ISW

Россия могла модифицировать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для нанесения ударов по украинской территории в условиях зимы.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на то, что российские силы использовали беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским городам впервые за три недели, вероятно, из-за того, что российские силы модифицировали беспилотники для более холодной погоды.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на то, что российские силы использовали беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским городам впервые за три недели, вероятно, из-за того, что российские силы модифицировали беспилотники для более холодной погоды.
В то же время официальный представитель Объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 7 декабря, что российские силы возобновили использование беспилотников иранского производства с намерением истощить ПВО Украины на разных направлениях и открытых участках фронта. При этом российские и украинские источники сообщили, что войска рф применяли беспилотники Shahed-136 для ударов по Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и Запорожской областям.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии