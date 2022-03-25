Россия мобилизует Дагестан и меняет тактику - ВСУ

17:18 25 марта Киев, Украина

Заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге в украинском медиацентре заявил, что у оккупантов еще есть достаточно сил, чтобы продолжать наступление на Украину.

"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам", -сказал Грузевич.

Он указал, что противник сейчас изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

"Я смело уже могу заявить - он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожено 3 танка, с десяток боевых машин. Почти с полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожено", - рассказал Грузевич.

Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

"Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", - добавил Грузевич.

Пока Украина держит линию обороны всего цивилизованного мира, западным партнерам наконец-то следует понять, что действовать надо немедленно! Оккупанты должны получить по зубам!