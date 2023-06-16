10:46 23 мая Киев, Украина

В отчете Минобороны Великобритании от 23 мая указывается, что россия использует последние инциденты на своей границе в качестве манипуляции и продвижения своей официальной версии, будто она стала "жертвой войны".



Аналитики из Великобритании отмечают, что в период с 19 по 22 мая 2023 года российские силовые структуры, возможно, столкнулись с партизанами в нескольких местах белгородской области.



Минобороны подчеркивает, что ответственность за эти события была взята на себя российскими антирежимными группировками.



Самый серьезный инцидент произошел в районе Грайворона, с перестрелками, обстрелами беспилотников и косвенными огневыми атаками.



Россия эвакуировала несколько сел и направила дополнительные силы безопасности в этот район.



Британские аналитики считают, что россия столкнулась с растущей многоаспектной угрозой безопасности на своих приграничных территориях, включая потерю боевых самолетов, нападения с использованием самодельных взрывных устройств на железнодорожные пути, а теперь и партизанские действия.



Минобороны Великобритании предсказывает, что россия вероятно будет использовать эти инциденты для поддержки своей официальной версии о том, что она стала жертвой в этой войне.