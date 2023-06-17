Россия лечит только офицеров-раненых, солдаты остаются на фронте - штаб

После получения ранений во время боевых действий на территории Украины оккупанты направляют на лечение в россию только офицеров, в то время как солдаты низших рангов оставляются в импровизированных госпиталях на оккупированных участках Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По информации, предоставленной Генштабом, сержанты и рядовые солдаты, независимо от степени тяжести и сложности полученных ранений, подлежат лечению на временно оккупированных территориях Украины.
В целях обеспечения выполнения данного решения оккупанты увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей.
В целях обеспечения выполнения данного решения оккупанты увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей.
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