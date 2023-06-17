Россия лечит только офицеров-раненых, солдаты остаются на фронте - штаб

08:58 17 июня Киев, Украина

После получения ранений во время боевых действий на территории Украины оккупанты направляют на лечение в россию только офицеров, в то время как солдаты низших рангов оставляются в импровизированных госпиталях на оккупированных участках Украины.



Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести значительные потери, которые он старается скрыть любыми доступными способами. В частности, командование оккупантов внесло изменения в порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуация в российскую федерацию предусмотрена только для офицеров",- отмечает Генштаб.

По информации, предоставленной Генштабом, сержанты и рядовые солдаты, независимо от степени тяжести и сложности полученных ранений, подлежат лечению на временно оккупированных территориях Украины.



В целях обеспечения выполнения данного решения оккупанты увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей.