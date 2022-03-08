Россия категорически отказывается забирать своих погибших военных с территории Украины

Руководство страны-агрессора категорически отказывается убирать из Украины своих погибших военнослужащих.
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Минреинтеграции .
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Минреинтеграции .
Она добавила, что власти России оставляют своих погибших в Украине, без права захоронения на землях Российской Федерации с одной целью: чтобы российские матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах развязанной путиным войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще некоторое время.
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