Россия категорически отказывается забирать своих погибших военных с территории Украины

19:24 07 Март Киев, Украина





Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Руководство страны-агрессора категорически отказывается убирать из Украины своих погибших военнослужащих.Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук , передает Минреинтеграции .

"Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме. Очевидно, считая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть погребенными по-человечески. Вместе с тем, Кабинетом Министров Украины разработан и утвержден пошаговый порядок осуществления их передачи", - сказала Верещук.

Она добавила, что власти России оставляют своих погибших в Украине, без права захоронения на землях Российской Федерации с одной целью: чтобы российские матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах развязанной путиным войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще некоторое время.