Россия изменила метод ракетной атаки – Залужный

09:31 15 января Киев, Украина

Во время массированных атак Украины в субботу, 14 января, российские оккупанты запустили 28 крылатых и 5 авиационных ракет. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 крылатых и три авиационных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он уточнил, что утром оккупанты использовали зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) для атаки Киева с северного направления.

А позже днем россия применила для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины высокоточное оружие. В частности, крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования Калибр и управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщалось ранее в результате утренней ракетной атаки в Киевской области повреждены 28 жилых домов, обошлось без пострадавших. Обстрел произошел в 6 часов утра в субботу, 14 января. Сигнал воздушной тревоги во время атаки не был подан.