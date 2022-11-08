Россия истощила арсенал высокоточного оружия - ISW

09:31 08 ноября Киев, Украина

Российские войска значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации. Поэтому, вероятно, будет сложно сохранить текущий темп скоординированной кампании российских военных против украинской критической инфраструктуры.





В отчете ISW процитировали заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который 3 ноября заявил, что украинские войска уничтожили 278 самолетов по сравнению с потерей Советским Союзом 119 самолетов за 10 лет войны в Афганистане. Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило 7 ноября, что Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).В отчете ISW процитировали заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который 3 ноября заявил, что украинские войска уничтожили 278 самолетов по сравнению с потерей Советским Союзом 119 самолетов за 10 лет войны в Афганистане. Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило 7 ноября, что российские силы вряд ли компенсируют эти авиационные потери в ближайшие несколько месяцев, поскольку, вероятно, они значительно превышают российские возможности по производству новых планеров. Кроме того, представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий в комментарии Economist 7 ноября заявил, что российские войска использовали более восьмидесяти процентов своих современных ракет в скоординированной кампании по ударам по украинской инфраструктуре и что у российских войск только 120 ракет "Искандер".

"Ранее ISW оценивало, что россия исчерпала свой арсенал систем высокоточного оружия во время кампании против украинской критической инфраструктуры, которая имеет целью подавить волю народа Украины (но вряд ли удастся)", - отмечается в отчете.

7 ноября украинские источники сообщили, что украинские должностные лица и инженеры могут возобновить подачу электроэнергии до нормального уровня через несколько недель, если скорость российских ударов по критической инфраструктуре резко замедлится, отметили аналитики.

"Скибицкий также сообщил, что российские официальные лица достигли договоренности с официальными лицами Ирана о закупке систем баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar", - говорится в аналитическом отчете.

По оценкам ISW, российские силы все больше полагаются на системы оружия иранского производства для поддержки скоординированной ударной кампании по украинской критически важной инфраструктуре.