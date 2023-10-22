08:53 22 октября Киев, Украина

Годы российской оккупации Донбасса и Крыма показали, что Кремль совсем не обеспокоен положением русскоязычного населения, как это утверждалось. Для россии нужны лишь территории под новые полигоны: военные или мусорные.

По сообщению Центра национального сопротивления, российские захватчики планируют на оккупированных украинских территориях сделать три полигона для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области (россия).

Отмечается, что речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах.

"В самой Ростовской области от идеи создать новый полигон отказались из-за протестов местных жителей и потому проблему решают за счет ВОТ", - отмечает ЦНС.

В настоящее время враг разрабатывает проектную документацию для создания полигонов.

В ЦНС отмечают, что захватчики усугубляют экологическую ситуацию на оккупированных территориях и все причастные к этому преступлению известны и понесут ответственность за свои действия согласно законодательству Украины после деоккупации региона.

Напомним, в августе также сообщалось, что Москва планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.