Россия использует морские мины в акватории Черного моря

06:25 30 марта Киев, Украина

Военно-морские силы России продолжают прибегать к преступным действиям в Черном море. Теперь корабли страны-агрессора разбрасывают там бесконтрольные дрейфовальные боеприпасы. Об этом сообщили в МИДе.



Об этом стало известно, когда несколько из них заметили недалеко от берегов Турции и Румынии 26-28 марта. В частности, в Румынии обезвредили два подобных боеприпаса. При этом дерзость таких действий в том, что это мины, когда-то принадлежавшие украинской армии. 29 марта на это уже отреагировало Министерство иностранных дел.



Министерство иностранных дел акцентирует внимание, что это уже далеко не первый разбойный поступок флотилии России с начала вторжения. Раньше их корабли захватывали и уничтожали гражданские морские суда. Также они используются для бомбардировки территории Украины с моря.



Поэтому использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов является новым витком преступных действий россиян в море. Однако они свидетельствуют о том, что Россия продолжает придумывать новые способы морского разбоя.



«Россия придумала новый вид морского разбоя. Она сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Государство-агрессорка стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права», – сообщили в МИД Украины.



Дело в том, что обнаруженные боеприпасы были украинскими до 2014 года. Однако кафиры их присвоили в момент незаконного захвата под свой контроль Автономной Республики Крым.



Если запуск мин приведет к трагедии, международное сообщество уже будет знать, что это очередное преступление армии России.