Россия использует энергетические ресурсы как инструмент политического влияния - Боррель

16:45 20 Декабрь Киев, Украина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Борелль выразил уверенность, что США четко видят намерения Москвы и не будут потакать притязаниям России, создавшей кризис в Европе и стремящейся изменить ситуацию на континенте.

Борелль сказал, что сейчас точно не известно, что Россия собирается делать с войсками возле Украины, но по его словам понятно, что Москва «старается угрожать Украине и ослабить ее».

«Мы не можем исключить, что Россия желает использовать этот кризис как рычаг в своих попытках изменить систему безопасности в Европе, а также исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку», - подчеркивает европейский представитель.

Борелль вспоминает недавно обнародованные Москвой требования по гарантиям безопасности между Россией и США, которые касаются также европейских членов НАТО.

"ЕС должен быть за столом любых дискуссий о европейской системе безопасности", - подчеркнуто в сообщении.

Верховный представитель считает, что встречи руководителей стран ЕС на прошлой неделе и, в частности, переговоры с украинским президентом в Брюсселе подтвердили единодушие европейцев.

«По Украине все соглашаются, что сейчас нужно быть твердыми и объединенными, чтобы сдержать дальнейшие российские действия», - подчеркивает Борелль, называя подтверждением решимости европейцев тот факт, что действующие санкции ЕС в отношении России были продлены вместе с объявленными оговорками в адрес Москвы о «тяжких последствиях» в случае «любого движения России против Украины».

Борелль указывает, что многие европейские лидеры говорят о важности координации действий с США и другими странами – единомышленниками.



Жозеп Борелль обращает внимание, что рост напряженности между Россией и Западом для Европы имеет отдельное «энергетическое измерение» и напоминает, что европейские цены на газ только в декабре выросли примерно на 40%, а в общем с лета - примерно на 300%.



Борелль говорит, что все «дискуссии по России, Украине, Беларуси включают энергетическое измерение, поскольку 40% импортируемого в ЕС газа поступает из России тремя главными транзитными маршрутами: украинским, белорусским и через Балтийское море».



Чиновник напоминает, что Москва не раз использовала газ для политического влияния, называя последним примером Молдову.



Он сообщает, что «многие считают нынешний отказ (России) увеличить объемы экспорта в Европу, или заполнить газохранилища, которыми владеет Газпром, способом давления на ЕС, в том числе для того, чтобы получить лицензию для Северного потока-2».



Борелль подчеркивает, что «Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС) не считает проект (Северный поток-2) приоритетным» и, не называя конкретной страны или стороны, предостерегает, что «никто не может повысить себе безопасность, не принимая во внимание безопасность целого Союза, что должно быть основополагающим принципом для укрепления ЕС и противодействия попыткам нас разделить».