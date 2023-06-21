Россия использует дорожный ремонт на ВОТ для хищения государственных средств

10:21 21 июня Киев, Украина

Российское правительство прикрывается дорожным ремонтом на временно оккупированных территориях Восточной Украины, чтобы "легализовать" хищение государственных средств.

Согласно сообщению, опубликованному Центром национального сопротивления, россияне включили автомобильные дороги на этих территориях в российский перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Постановление, выданное российским правительством, позволяет оккупантам создать общий дорожный комплекс на Восточной Украине, который включает украинские автодороги и связывает их с административными центрами российских субъектов.

Основная цель такого решения заключается в возможности для оккупантов выделять средства на предполагаемые дорожные работы на оккупированных территориях, но на практике это открывает возможности для хищения средств без должного контроля.

Важно отметить, что вице-премьер правительства рф активно поддерживал своих кураторов в оккупационных администрациях на Восточной Украине в этом вопросе, в частности, для этой цели.