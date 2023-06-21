Российское правительство прикрывается дорожным ремонтом на временно оккупированных территориях Восточной Украины, чтобы "легализовать" хищение государственных средств.
Согласно сообщению, опубликованному Центром национального сопротивления, россияне включили автомобильные дороги на этих территориях в российский перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Постановление, выданное российским правительством, позволяет оккупантам создать общий дорожный комплекс на Восточной Украине, который включает украинские автодороги и связывает их с административными центрами российских субъектов.
Основная цель такого решения заключается в возможности для оккупантов выделять средства на предполагаемые дорожные работы на оккупированных территориях, но на практике это открывает возможности для хищения средств без должного контроля.
Важно отметить, что вице-премьер правительства рф активно поддерживал своих кураторов в оккупационных администрациях на Восточной Украине в этом вопросе, в частности, для этой цели.
Согласно сообщению, опубликованному Центром национального сопротивления, россияне включили автомобильные дороги на этих территориях в российский перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Постановление, выданное российским правительством, позволяет оккупантам создать общий дорожный комплекс на Восточной Украине, который включает украинские автодороги и связывает их с административными центрами российских субъектов.
Основная цель такого решения заключается в возможности для оккупантов выделять средства на предполагаемые дорожные работы на оккупированных территориях, но на практике это открывает возможности для хищения средств без должного контроля.
Важно отметить, что вице-премьер правительства рф активно поддерживал своих кураторов в оккупационных администрациях на Восточной Украине в этом вопросе, в частности, для этой цели.
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