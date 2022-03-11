Россия использует белорусские аэродромы в войне против Украины – CNN

Российские оккупанты используют территорию Беларуси в качестве плацдарма для вылетов авиации, которая бомбит украинские города.
Российскую авиацию фиксировали радары НАТО, пишет CNN.
Так, система радиообнаружения AWACS ежедневно фиксирует взлеты МиГ-29 с беларусских аэродромов. В один из дней были зафиксированы взлеты до 20 самолетов.
Также регулярно над территорией Беларуси летают российские самолеты-разведчики, способные фиксировать активность в воздухе в радиусе до 500 км.
Так, система радиообнаружения AWACS ежедневно фиксирует взлеты МиГ-29 с беларусских аэродромов. В один из дней были зафиксированы взлеты до 20 самолетов.
Также регулярно над территорией Беларуси летают российские самолеты-разведчики, способные фиксировать активность в воздухе в радиусе до 500 км.
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