Россия использует белорусские аэродромы в войне против Украины – CNN

10:53 11 Март Киев, Украина

Российские оккупанты используют территорию Беларуси в качестве плацдарма для вылетов авиации, которая бомбит украинские города.

 
Российскую авиацию фиксировали радары НАТО, пишет CNN.

Так, система радиообнаружения AWACS ежедневно фиксирует взлеты МиГ-29 с беларусских аэродромов. В один из дней были зафиксированы взлеты до 20 самолетов.

Также регулярно над территорией Беларуси летают российские самолеты-разведчики, способные фиксировать активность в воздухе в радиусе до 500 км.