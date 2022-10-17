Россия ищет новый путь снабжения армии через Мелитополь - разведка Британии

Южная группировка оккупантов испытывают проблемы с поставками из-за подрыва Крымского моста. Теперь россияне пытаются наладить снабжение через Мелитополь. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
Как отмечается в сводке, материально-технические проблемы, с которыми столкнулись российские силы на юге Украины, обострились после повреждения Керченского моста 8 октября. Ремонтные работы продолжаются, и движение по нему частично открыто. Однако возле перехода остается большая очередь из ожидающих грузовых автомобилей.
По данным британкой разведки, российские силы, действующие на юге Украины, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.
Также отмечается, что сейчас город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.
Накануне в ОК Юг подтвердили, что в результате повреждения Крымского моста российские оккупационные войска потеряли возможность перебрасывать вооружение и технику из Крыма.
Напомним, 8 октября на Керченском мосту, соединяющем Россию и временно оккупированный Крым, зафиксировали взрыв и пожар. На железнодорожной части моста сгорел товарный поезд, на автомобильной - обрушилась часть дорожного полотна.
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