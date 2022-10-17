Россия ищет новый путь снабжения армии через Мелитополь - разведка Британии

10:08 17 октября Киев, Украина

Южная группировка оккупантов испытывают проблемы с поставками из-за подрыва Крымского моста. Теперь россияне пытаются наладить снабжение через Мелитополь. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Как отмечается в сводке, материально-технические проблемы, с которыми столкнулись российские силы на юге Украины, обострились после повреждения Керченского моста 8 октября. Ремонтные работы продолжаются, и движение по нему частично открыто. Однако возле перехода остается большая очередь из ожидающих грузовых автомобилей.

По данным британкой разведки, российские силы, действующие на юге Украины, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.

"В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Также отмечается, что сейчас город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.

Накануне в ОК Юг подтвердили, что в результате повреждения Крымского моста российские оккупационные войска потеряли возможность перебрасывать вооружение и технику из Крыма.

Напомним, 8 октября на Керченском мосту, соединяющем Россию и временно оккупированный Крым, зафиксировали взрыв и пожар. На железнодорожной части моста сгорел товарный поезд, на автомобильной - обрушилась часть дорожного полотна.