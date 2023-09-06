Россия ищет новые страны-изгои для покупки оружия - Пентагон

Россия ищет режимы изгои для покупки дополнительных боеприпасов или оружия. Среди потенциальных партнеров рф – Иран и Северная Корея.
Об этом заявил спикер Минобороны Соединенных Штатов Пэт Райдер во время пресс-конференции, отвечая на вопрос: "завершилось ли соглашение между ЧВК "Вагнер" и КНДР по закупке вооружения".
По словам Райдера, между группой Вагнера и КНДР по состоянию на данный момент не ведется много переговоров, но это не означает, что россия в целом не взаимодействует с властями Северной Кореи.
Об этом заявил спикер Минобороны Соединенных Штатов Пэт Райдер во время пресс-конференции, отвечая на вопрос: "завершилось ли соглашение между ЧВК "Вагнер" и КНДР по закупке вооружения".
По словам Райдера, между группой Вагнера и КНДР по состоянию на данный момент не ведется много переговоров, но это не означает, что россия в целом не взаимодействует с властями Северной Кореи.
Райдер также добавил, что россия продолжает переговоры с КНДР о получении нового оружия, но информации о том, использовала ли россия ранее полученное оружие от КНДР на поле боя, пока нет.
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