Россия ищет новые страны-изгои для покупки оружия - Пентагон

13:59 01 сентября Киев, Украина





Об этом заявил спикер Минобороны Соединенных Штатов Пэт Райдер во время пресс-конференции, отвечая на вопрос: "завершилось ли соглашение между ЧВК "Вагнер" и



По словам Райдера, между группой Вагнера и КНДР по состоянию на данный момент не ведется много переговоров, но это не означает, что россия в целом не взаимодействует с властями Северной Кореи. Россия ищет режимы изгои для покупки дополнительных боеприпасов или оружия. Среди потенциальных партнеров рф – Иран и Северная Корея.Об этом заявил спикер Минобороны Соединенных Штатов Пэт Райдер во время пресс-конференции, отвечая на вопрос: "завершилось ли соглашение между ЧВК "Вагнер" и КНДР по закупке вооружения".По словам Райдера, между группой Вагнера и КНДР по состоянию на данный момент не ведется много переговоров, но это не означает, что россия в целом не взаимодействует с властями Северной Кореи.

"Более широкая проблема заключается в том, что россия ищет режимы изгои, включая Иран, пытаясь получить дополнительные боеприпасы или оружие . И снова мы призываем Северную Корею не вести переговоры с россией и не предоставлять боеприпасы, которые могут убить невиновных гражданских в Украине", — отметил он.

Райдер также добавил, что россия продолжает переговоры с КНДР о получении нового оружия, но информации о том, использовала ли россия ранее полученное оружие от КНДР на поле боя, пока нет.