Россия и Украина движутся к компромиссу в переговорах - Подоляк

10:39 13 марта Киев, Украина

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится после того, как будут наработаны «юридические форматы». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра," - сообщил Подоляк.

По словам Подоляка, договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным».

"Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт - процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть - это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись," - объяснил советник.

Подоляк добавил, что еще один пункт касается восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры. Компенсации за это украинская сторона ждет от России.