Россия и Китай представляют главную военную угрозу НАТО

19:16 02 декабря Киев, Украина

НАТО считают Россию и Китай главной угрозой мира и порядка в ближайшее десятилетие. В связи с этим руководство альянса намерено создать специальный разведовательный орган, для контроля провокационных действий этих стран.

"На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса", - гласит документ.

При этом НАТО считает Китай второй по масштабам военной угрозой своей безопасности после России и считает необходимым создать в структуре альянса постоянно действующий орган для оценки действий этой страны.

"Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией", - сказано в докладе.

Отмечается, что "НАТО должна рассмотреть создание консультативной структуры для обсуждения всех аспектов интересов безопасности стран НАТО в отношении Китая".



Так, НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмента для политического диалога о мирном сосуществовании с Россией, однако намерена вести этот диалог с "позиции силы и атлантического единства".

"НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Однако чтобы такой диалог был продуктивным, он должен вестись с позиции единства и силы. Альянс должен продолжать рассматривать СРН как главную площадку для доставки политических посланий России", - пояснили в НАТО.

Как подчеркнули в докладе, НАТО считает Россию своим главным военным противником на ближайшее десятилетие. В связи с этим НАТО должна создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за военным и технологическим сотрудничеством России и Китая.