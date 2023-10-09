Россия и Иран усиливают экономические и дипломатические связи - британская разведка
14:26 09 октября Киев, Украина
В последние годы партнерство россии с Ираном
укрепилось и этот процесс ускорился на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.
"Международная изоляция заставила рф переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желаемые партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку. Иранская военная помощь российской кампании в Украине включала сотни ударных дронов и артиллерийские боеприпасы. Иранские БПЛА стали ключевым элементом Украины . Эта договоренность теперь расширена, чтобы включать сборку и производство этих дронов по лицензии на предприятии в рф", — говорится в сообщении.
По данным британской разведки, между россией и Ираном также активизировались дипломатические и экономические связи.
"Взаимодействие рф с Ираном через многонациональные форумы почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашение присоединиться к экономическому форуму БРИКС", - отметили в разведке.
Недавно власти Ирана заявили, что россия
инвестировала в страну 2,76 миллиарда долларов в 2022 – 2023 годах. Экономические связи, скорее всего, усугубятся, поскольку россия стремится смягчить международные санкции, добавили в британской разведке.
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