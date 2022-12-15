Россия хочет снять ответственность за военные преступления в Украине, в ОП отреагировали

18:43 15 декабря Киев, Украина





Текст законопроекта обнародован на сайте нижней палаты российского парламента. Государственная дума российской федерации в первом чтении приняла проект закона, отменяющего уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены "ради защиты интересов россии". В Офисе президента подчеркнули, что это шаг к легализации мародерств, изнасилований и убийств, которые совершают российские оккупанты.Текст законопроекта обнародован на сайте нижней палаты российского парламента.

"Не является преступным и уголовным деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом российской федерации, но направлено на защиту интересов российской федерации, "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики" или охраняемых законом интересов граждан или организаций российской федерации, "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики", населения и организаций Запорожской области, Херсонской области", - отмечается в тексте документа.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россия пытается легализовать многочисленные преступления, совершаемые участниками российских вооруженных формирований на территории Украины.



Снятие госдумой рф ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах россии", - это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?", - написал он в своем Twitter.